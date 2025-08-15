20 тысяч IT-компаний подтвердили аккредитацию-2025

Минцифры отказало 1 тысячи компаний в подтверждении аккредитации. Организации не подали заявление или перестали соответствовать требованиям.

В 2025 году прошла ежегодная проверка аккредитации IT-компаний. Свое место в реестре Минцифры удалось сохранить 20 тыс. организаций.

Аккредитация дает бизнесу право на получение льгот, пониженных тарифов по страховым взносам, налоговых преференций, отсрочку для сотрудников от срочной службы в армии, право оформить IT-ипотеку. Об этом сказано на сайте министерства.

Не удалось подтвердить аккредитацию около 1 тыс. организаций. Они не подали заявление или не соответствовали установленным критериям.

Подтверждать свой статус компании должны каждый год. Для этого им нужно подать заявление на Госуслугах.

Чаще всего аккредитацию аннулирую из-за несоответствие уровня заработной платы среднему по России или субъекту РФ. Также отказать в подтверждении могут, если доля IT-дохода менее 30% или у организации нет сайта на русском языке.

Чтобы получить аккредитацию повторно, нужно проверить соответствие необходимым требованиям, оформить заявление и подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС.