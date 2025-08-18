📈 Доля рублевых расчетов в российском экспорте рекордно выросла
В июне 2025 года 55,5% расчетов в российском экспорте прошло в рублях. До этого рекорд был в апреле – 52,3%.
Доля рублевых расчетов в российском экспорте в июне 2025 года достигла 55,5%. В мае показатель составлял 52,4%. Июньское значение стало максимальным за весь период наблюдений, следует из данных Центробанка.
При этом рублевая доля в импорте уменьшилась на 1,5% — до 53%.
Доли рублевых расчетов в экспорте по географическим зонам:
Географическая зона
Доля рублевых расчетов
Страны Карибского бассейна
97,5%
Африка
85,4%
Океания
83,1%
Европа
65,0%
Азия
53,2%
Америка
47,4%
В импорте лидером по рублевой доле стала Америка (67,8%), а минимальное значение — в торговле с Азией (48,5%).
Ранее мы сообщали, что экспортеры перестанут продавать валютную выручку в РФ: кабмин обнулил нормативы.
