📈 Доля рублевых расчетов в российском экспорте рекордно выросла

В июне 2025 года 55,5% расчетов в российском экспорте прошло в рублях. До этого рекорд был в апреле – 52,3%.

Доля рублевых расчетов в российском экспорте в июне 2025 года достигла 55,5%. В мае показатель составлял 52,4%. Июньское значение стало максимальным за весь период наблюдений, следует из данных Центробанка.

При этом рублевая доля в импорте уменьшилась на 1,5% — до 53%.

Доли рублевых расчетов в экспорте по географическим зонам:

Географическая зона Доля рублевых расчетов Страны Карибского бассейна 97,5% Африка 85,4% Океания 83,1% Европа 65,0% Азия 53,2% Америка 47,4%

В импорте лидером по рублевой доле стала Америка (67,8%), а минимальное значение — в торговле с Азией (48,5%).

Ранее мы сообщали, что экспортеры перестанут продавать валютную выручку в РФ: кабмин обнулил нормативы.