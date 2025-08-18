ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
📈 Доля рублевых расчетов в российском экспорте рекордно выросла

В июне 2025 года 55,5% расчетов в российском экспорте прошло в рублях. До этого рекорд был в апреле – 52,3%.

Доля рублевых расчетов в российском экспорте в июне 2025 года достигла 55,5%. В мае показатель составлял 52,4%. Июньское значение стало максимальным за весь период наблюдений, следует из данных Центробанка.

При этом рублевая доля в импорте уменьшилась на 1,5% — до 53%.

Доли рублевых расчетов в экспорте по географическим зонам:

Географическая зона

Доля рублевых расчетов

Страны Карибского бассейна

97,5%

Африка

85,4%

Океания

83,1%

Европа

65,0%

Азия

53,2%

Америка

47,4%

В импорте лидером по рублевой доле стала Америка (67,8%), а минимальное значение — в торговле с Азией (48,5%).

Ранее мы сообщали, что экспортеры перестанут продавать валютную выручку в РФ: кабмин обнулил нормативы.

