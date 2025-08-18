Предприниматели хотят за ошибки в налоговой отчетности получать предупреждения, а не штрафы

У Минфина просят заменить штрафы на предупреждения за ошибки в отчетности. Этот механизм уже предусмотрен в направлениях налоговой политики на 2025-2027 годы, но пока что изменения не готовы.

«Опора России» просит директора департамента налоговой политики Минфина Данила Волкова заменить штрафы за отдельные налоговые правонарушения на предупреждения. Это будет доступно для бизнеса, который ошибся впервые.

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025–2027 годы уже предполагают внедрение предупреждений за отдельные налоговые правонарушения. Однако пока что такие изменения не подготовили. Об этом пишут Ведомости.

Бизнес, который получил предупреждение, будет заинтересован исправить ошибки, чтобы избежать повторного нарушения. В «Опоре России» уверены, что это повысит уровень налоговой дисциплины, а также сократит число споров с налоговиками и уменьшит нагрузку на суды.

В 2025 году ФНС отказалась штрафовать бизнес, который впервые перешел на НДС. Подобную меру хотят распространить на все статьи, которые связаны с отчетностью и техническими ошибками.

Мы сообщали, что мораторий-2025 на штрафы для упрощенцев по первой декларации НДС не распространяется на пени и блокировку счетов.