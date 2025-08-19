Дефицит кадров заставляет нанимать сотрудников без официального оформления. Таких уже больше 470 тысяч

Роструд нашел на треть больше нелегально занятых сотрудников — 470 тысяч человек. В реестр недобросовестных работодателей попали 294 компании и ИП.

В первой половине 2025 года Роструд обнаружил больше 470 тыс. нелегально занятых сотрудников. Это на треть больше, чем в том же периоде 2024 года. Тогда без оформления работали порядка 370 тыс. Ведомство помогло заключить трудовые договоры 230 тыс. человек.

К быстрому набору людей без официального оформления работодателей подталкивает дефицит кадров. Работники не против такой схемы, поскольку им важно быстрее начать зарабатывать. Об этом пишут «Известия».

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил, что нелегальная занятость концентрируется в сферах с высокой текучкой кадров, где много неквалифицированного труда. Например, в строительстве, в сфере услуг, в бытовом секторе, общепите, в розничной торговле, сельском хозяйстве, логистике и транспорте.

Теневая занятость несет риски и для сотрудника, и для работодателя, но в более уязвимом положении находится работник. Он лишается пенсионных накоплений, оплачиваемого больничного или декрета, его легко уволить, а решить разногласия в суде не получится.

Сейчас работодатель несет ответственность за сотрудников без официального оформления. Ему придется уплатить доначисления по НДФЛ, страховым взносам и покрыть штраф в размере 20% от этой суммы. За нарушение ТК административный штраф составляет от 50 до 100 тыс. рублей. Если выявят уклонение от уплаты налогов, то появится еще и уголовная ответственность.

С начала 2025 года запустили реестр недобросовестных работодателей, куда включают компании и ИП, нарушающие трудовое законодательство. По данным на 18 августа 2025 года, в списке уже 294 работодателей.