Россияне заказали товары из-за границы на 157 млрд рублей

Объем заказов у иностранных продавцов вырос на 31%, чаще всего россияне делают небольшие покупки, которые не облагаются таможенными пошлинами.

С января по июнь 2025 года российские покупатели сделали онлайн-заказы товаров из-за рубежа на сумму 157 млрд рублей. Объем трансграничной торговли вырос на 31%.

В основном покупатели совершают небольшие покупки, которые не попадают под таможенные пошлины. С 1 апреля 2024 года ими облагаются покупки у иностранных продавцов дороже 200 евро (или около 18,7 тыс. рублей). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По данным CDEK.Shopping, в январе-июне средний чек покупок из-за рубежа сократился на 15% год к году до 17 тыс. рублей. В Ozon Global заметили, что пользователи заказывают преимущественно бюджетную одежду и обувь в среднем до 1 тыс. рублей. На жителей малых городов приходится 65% таких заказов.

Покупатели стали делать меньше различий между иностранными продавцами на маркетплейсах и российскими.

Например, на Чукотку товары из Москвы приедут за тот же промежуток времени, что из Китая.

Согласно данным АКИТ, в январе-июне 2025 года 28,9% от общего объема трансграничных заказов пришлось на электронику и бытовую технику. Средний чек — 5,2 тыс. рублей. На втором месте товары для дома со средней суммой заказа — 1,8 тыс. Покупатели в среднем тратят на заказ одежды 3 тыс., а на товары для красоты и здоровья — 1, 1 тыс.