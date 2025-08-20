Бизнес в Белгородской области получит 180 млн руб. на выплату зарплат

Сейчас в простое в приграничных районах РФ находятся около 90 компаний. Им дадут госпомощь.

180 млн рублей выделил кабмин на помощь бизнесу в приграничных районах Белгородской области, который находится в простое, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Правительство Российской Федерации приняло решение, выделило 180 млн рублей 90 нашим предприятиям из приграничья, которые из-за оперативной обстановки вынуждены были перейти на простой», — написал Гладков в своем ТГ-канале.

Деньги пойдут на выплату зарплат. Подробную информацию можно получить в центрах занятости или Минсоцзащиты Белгородской области, добавил глава региона.

