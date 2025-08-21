👪 Многодетный работник может брать отпуск в удобное время, только если усыновит всех детей

Чтобы иметь право на льготы, нужно официально усыновить детей, если они не родные.

Роструд ответил на вопрос о праве на отпуск в удобное время по ст. 262.2 ТК для многодетного отца, который состоит в браке, но не усыновил двоих детей (из трех). Опекунство тоже не назначено. Статус многодетности установлен, в удостоверение многодетной семьи вписан, меры социальной поддержки назначены.

Ведомство считает, что у такого работника нет права на отпуск в удобное время.

«Полагаем, что право на использование отпуска в удобное время, предусмотренное статьей 262.2 ТК, предоставляется работникам, являющимся родителями или усыновителями детей», — ответил Роструд.

Согласно ст. 47 Семейного кодекса, права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке.

В п. 1 ст. 137 СК указано, что усыновленные дети по отношению к усыновителям, а усыновители и по отношению к усыновленным детям приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.

