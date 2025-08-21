Расходы работодателя на негосударственное пенсионное обеспечение уменьшают налог на прибыль. Но есть требования к договорам НПО

Взносы работодателей на НПО учитывают в расходах. По договору НПО пенсия должна быть не менее 5 лет, а по договору добровольного пенсионного страхования – пожизненной.

Минфин разъяснил, как учитывают в целях налога на прибыль расходы работодателя по негосударственному пенсионному обеспечению работников.

В письме от 28.07.2025 № 03-03-06/1/72713 ведомство указало, что в случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) к расходам на оплату труда, учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, относят суммы платежей работодателей по договорам НПО.

Условие – применение пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов, и (или) добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника или застрахованного лица пенсионных оснований, дающих право на получение негосударственной пенсии, и в течение периода действия пенсионных оснований: п. 16 ст. 255 НК.

При этом договоры негосударственного пенсионного обеспечения должны предусматривать выплату пенсий до исчерпания средств на именном счете участника, но в течение не менее пяти лет или пожизненно, а договоры добровольного пенсионного страхования — выплату пенсий пожизненно.

То есть затраты работодателя по негосударственному пенсионному обеспечению работников учитывают в расходах по налогу на прибыль организаций, если они соответствуют п. 16 ст. 255 НК.

