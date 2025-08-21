Володин призывает подумать, прежде чем брать на работу релоканта: «он бросил родителей, предал Родину»

Работодателям порекомендовали задуматься о моральных качествах сотрудников, с которыми они будут работать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил релокантов, что им не стоит надеяться на встречу с распростертыми объятиями по возвращении в РФ. Особенно это касается представителей шоу-бизнеса.

Также он призвал работодателей подумать перед тем, как нанимать сотрудников-релокантов. Помимо опыта работы, умений и талантов таких сотрудников нужно оценить еще и их моральные качества.

«Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», — заявил Вячеслав Володин.

Он считает, что человек, который предал свою Родину, не может работать в госкомпаниях, быть государственным и муниципальным служащим. Однако и частным организациям тоже следует задуматься, с кем они будут работать.