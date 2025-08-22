Мошенники запустили поддельный сервис оплаты ЖКУ

Мошенники создали Телеграм-бота, имитирующего интерфейс сервисов по оплате ЖКУ. С его помощью похищают данные россиян, сообщили правоохранители.

«В мессенджерах или соцсетях рассылаются сообщения от имени УК, ТСЖ или аварийных служб. Текст содержит угрозы скорого отключения услуг (воды, света) или крупных штрафов из-за непереданных показаний счетчиков. Упор делается на срочность — “последний срок до 25 числа”», — говорится в сообщении Кибеполиции МВД.

Проблему предлагают решить через ТГ-бота.

Бот имитирует интерфейс госсервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает информацию: ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона.

После ввода данных жертва получает сообщение якобы от Роскомнадзора, где указано, что информацию перехватили мошенники. Но можно перейти по ссылке, чтобы связаться с преступниками.

«Лже-сотрудник, используя ранее полученные данные, убеждает жертву в своей легитимности. Под предлогом “защиты счетов” или “блокировки кредитов” выманивает коды из СМС, реквизиты карт или переводы на “безопасные счета”», — пояснила Киберполиция.

Ведомство напомнило, что сообщения о перехвате данных, взломе аккаунта, подозрительной активности и просьбы перезвонить — это обман. Нужно самостоятельно по номеру с официального сайта позвонить в поддержку банка или УК для проверки.

Ранее Киберполиция рассказала, что мошенники используют в MAX ту же схему, что и в остальных мессенджерах.