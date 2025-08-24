🚢 Через пять лет яхту можно продать без НДФЛ, даже после круизов по заграничным морям

Если 4 года вы плавали на своем морском судне по зарубежным морям и 1 год – по российскому Черному морю, то при его продаже НДФЛ платить не придется.

Минимальный срок владения недвижимостью – 5 лет. Морское судно – это недвижимость, потому оно подлежит госрегистрации.

Минфин в письме от 20.05.2025 № 03-04-05/49134 рассмотрел такую ситуацию: человек сделал перерегистрацию своего судна из иностранной юрисдикции и регистрацию его согласно законодательству РФ.

В этом случае срок владения таким судном исчисляется с момента возникновения права собственности в соответствии с законодательством иностранного государства.

То есть срок владения не прерывается после того, как произошла новая регистрация судна в России.

Кстати, лодка – это и недвижимость, и транспорт одновременно. Об этом мы рассказывали тут.