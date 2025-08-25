⏳ 25 августа 2025 — последний день отправки подразделов 1.1 и 1.3 раздела 1 ЕФС-1 за июль
До 25 числа включительно страхователи должны представить отчетность за предыдущий месяц, сообщает Соцфонд.
Какие разделы ЕФС-1 нужно отправить:
Подраздел
Сведения
Подраздел 1.1 раздела 1
О трудовой деятельности при переводе, реорганизации или переименовании страхователя и получении заявления от работника о переходе на электронную трудовую книжку
Подраздел 1.3 раздела 1
О выплатах работникам бюджетной сферы
Если сотрудника перевели, сменили название или реорганизовали компанию – нужно подать сведения не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором был издан соответствующий приказ.
Также до 25 числа следующего месяца нужно отправить сведения, если страхователь получил заявление от сотрудника о переходе на электронную трудовую книжку. То есть до 25 августа нужно отчитаться по мероприятиям в июле.
Кроме того, не позднее 25 числа ежемесячно госучреждения подают сведения о зарплате работников за предыдущий месяц. То есть до 25 августа госучреждения подают сведения подраздела 1.3 раздела 1 ЕФС-1 о зарплате сотрудников за июль.
Вдобавок 25 августа нужно успеть сдать еще ряд отчетов.
