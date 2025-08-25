Запись в бумажной трудовой книжке после пустых строк не становится недействительной
В компании обнаружили, что в бумажной трудовой книжке сотрудника под очередным порядковым номером внесена запись о его увольнении. Запись сделана в соответствии с нормами ТК, но между ней и предыдущей порядковой записью есть три незаполненные строки на предыдущей странице.
Нужно ли считать такую запись недействительной из-за пустых строк перед ней, спрашивают кадровики.
«Полагаем, что признавать запись в трудовой книжке недействительной не нужно», — ответил Роструд.
Приложение № 2 к приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н прямых указаний по поводу пустых строк в трудовой книжке не содержит.
