Запись в бумажной трудовой книжке после пустых строк не становится недействительной

В компании обнаружили, что в бумажной трудовой книжке сотрудника под очередным порядковым номером внесена запись о его увольнении. Запись сделана в соответствии с нормами ТК, но между ней и предыдущей порядковой записью есть три незаполненные строки на предыдущей странице.

Нужно ли считать такую запись недействительной из-за пустых строк перед ней, спрашивают кадровики.

«Полагаем, что признавать запись в трудовой книжке недействительной не нужно», — ответил Роструд.

Приложение № 2 к приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н прямых указаний по поводу пустых строк в трудовой книжке не содержит.

Научим работать с бумажными и электронными трудовыми книжками на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи». Мы обновили программу курса и добавили уроки с изменениями в ТК с 1 сентября 2025 года. Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и надбавки, вести учет мигрантов и правильно оформлять согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.