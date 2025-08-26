🙅 9 из 10 бухгалтеров работают за пределами должностных обязанностей

У бухгалтеров появляется все больше новых функций. Из-за этого растет стресс, но 67% получают удовольствие от работы.

9 из 10 бухгалтеров регулярно выполняют задачи вне своей должностной зоны – от кадровых до юридических. Такие данные получили в ходе опроса бухгалтеров Точка банк и сервис «Финлид».

80% опрошенных отметили, профессия сильно изменилась за последние годы и «бухгалтер образца 2025» – это не то же самое, что 10 лет назад.

«Бухгалтеры давно переросли узкую роль “учета и отчетности”. Сегодня они – связующее звено между бизнесом, государством и технологиями», – отметил Антон Сизов, директор сервиса «Финлид».

Так, бухгалтеры теперь внедряют сервисы, контролируют внутренние процессы, участвуют в финансовом планировании и коммуникации с внешними проверяющими. Также им приходится постоянно учиться и обмениваться практиками.

Из-за такой высокой нагрузки многие говорят о хроническом стрессе (75%), а каждый третий – о признаках выгорания. Недооцененность руководителями и коллегами чувствуют 83%. О перегруженности сообщили 46% опрошенных.

Что напрягает бухгалтеров:

высокая нагрузка и ненормированный график — 66%;

высокая цена ошибки — 62%;

частые изменения в законодательстве — 53%;

дисбаланс «работа‑личная жизнь» — 51%;

недостаточная автоматизация рутины — 36%;

монотонность задач — 34%.

При этом 67% по‑прежнему получают удовольствие от своей работы. Но 46% бухгалтеров думают о переходе в другую профессию. Куда хотят уйти:

свой бизнес (35%);

аналитика данных (31%);

финансовое планирование/консалтинг (24%);

IT‑профессии (20%);

управление проектами (14%);

преподавание (14%).

Навыками, необходимыми «бухгалтеру будущего», считают гибкость, стрессоустойчивость и аналитическое мышление. Также пригодятся ИИ‑инструменты и владение IT.

Особенно ценятся специалисты, которые умеют быстро адаптироваться к изменениям и вести учет по актуальным требованиям.

