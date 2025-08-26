🙅 9 из 10 бухгалтеров работают за пределами должностных обязанностей
9 из 10 бухгалтеров регулярно выполняют задачи вне своей должностной зоны – от кадровых до юридических. Такие данные получили в ходе опроса бухгалтеров Точка банк и сервис «Финлид».
80% опрошенных отметили, профессия сильно изменилась за последние годы и «бухгалтер образца 2025» – это не то же самое, что 10 лет назад.
«Бухгалтеры давно переросли узкую роль “учета и отчетности”. Сегодня они – связующее звено между бизнесом, государством и технологиями», – отметил Антон Сизов, директор сервиса «Финлид».
Так, бухгалтеры теперь внедряют сервисы, контролируют внутренние процессы, участвуют в финансовом планировании и коммуникации с внешними проверяющими. Также им приходится постоянно учиться и обмениваться практиками.
Из-за такой высокой нагрузки многие говорят о хроническом стрессе (75%), а каждый третий – о признаках выгорания. Недооцененность руководителями и коллегами чувствуют 83%. О перегруженности сообщили 46% опрошенных.
Что напрягает бухгалтеров:
высокая нагрузка и ненормированный график — 66%;
высокая цена ошибки — 62%;
частые изменения в законодательстве — 53%;
дисбаланс «работа‑личная жизнь» — 51%;
недостаточная автоматизация рутины — 36%;
монотонность задач — 34%.
При этом 67% по‑прежнему получают удовольствие от своей работы. Но 46% бухгалтеров думают о переходе в другую профессию. Куда хотят уйти:
свой бизнес (35%);
аналитика данных (31%);
финансовое планирование/консалтинг (24%);
IT‑профессии (20%);
управление проектами (14%);
преподавание (14%).
Навыками, необходимыми «бухгалтеру будущего», считают гибкость, стрессоустойчивость и аналитическое мышление. Также пригодятся ИИ‑инструменты и владение IT.
Особенно ценятся специалисты, которые умеют быстро адаптироваться к изменениям и вести учет по актуальным требованиям.
