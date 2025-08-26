📹 Покупателей сим-карт будут снимать на камеру с 1 сентября 2025 года
С 1 сентября 2025 года точки продаж сим-карт должны быть оборудованы видеокамерами, чтобы снимать тех, кто заключает договор с мобильным оператором.
Записи будут храниться не менее 30 дней. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.
Кабмин установил новые требования к оказанию услуг телефонной связи. В них перечислено то, каким должно быть помещение и чем оборудовано место для заключения договоров.
Получить сим-карту можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Место заключения договоров должно быть обеспечено средствами видеофиксации, чтобы видеть действия представителя оператора связи и клиента.
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Буквально на днях в нашем населённом пункте было:
Объявление:
"Доброго дня!
Сегодня, на против Сбербанка с 12.00 до 19.00 оформление сим карт сотового оператора Т2, представителем компании.
Желающие оформиться пожалуйста подходите.
* Оформление sim-карт оператора Т2 БЕСПЛАТНО.
* 3 сим карты на один паспорт, в подарок телефон Nokia.
* Обслуживание тарифа до конца 2025 года тоже бесплатно.
- Можно перейти со своим номером.
- ОФОРМЛЕНИЕ на оригинал паспорта.
- СЕТЬ СОБСТВЕННАЯ ПОСТРОЕНА!"
Совсем уже с ума посходили
Ну с одной стороны , это хорошо . Меньше будет мошенников , фиксация кто получил карту.