Интернет и IT

📹 Покупателей сим-карт будут снимать на камеру с 1 сентября 2025 года

Кабмин определит требования к местам заключения договоров об оказании услуг связи. В офисах продаж сим-карт должна быть камера, которая фиксирует действия клиента и представителя мобильного оператора.

С 1 сентября 2025 года точки продаж сим-карт должны быть оборудованы видеокамерами, чтобы снимать тех, кто заключает договор с мобильным оператором.

Записи будут храниться не менее 30 дней. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

Кабмин установил новые требования к оказанию услуг телефонной связи. В них перечислено то, каким должно быть помещение и чем оборудовано место для заключения договоров.

Получить сим-карту можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Место заключения договоров должно быть обеспечено средствами видеофиксации, чтобы видеть действия представителя оператора связи и клиента.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Автор

Комментарии

5
  • Ирина Е
    Специалист

    Буквально на днях в нашем населённом пункте было:

    2b24b739496bfd2e12dbbdfb141bacf3.png

    Объявление:

    "Доброго дня!

    Сегодня, на против Сбербанка с 12.00 до 19.00 оформление сим карт сотового оператора Т2, представителем компании.

    Желающие оформиться пожалуйста подходите.

    * Оформление sim-карт оператора Т2 БЕСПЛАТНО.

    * 3 сим карты на один паспорт, в подарок телефон Nokia.

    * Обслуживание тарифа до конца 2025 года тоже бесплатно.

    - Можно перейти со своим номером.

    - ОФОРМЛЕНИЕ на оригинал паспорта.

    - СЕТЬ СОБСТВЕННАЯ ПОСТРОЕНА!"

  • Алейда

    Совсем уже с ума посходили

