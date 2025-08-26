📹 Покупателей сим-карт будут снимать на камеру с 1 сентября 2025 года

Кабмин определит требования к местам заключения договоров об оказании услуг связи. В офисах продаж сим-карт должна быть камера, которая фиксирует действия клиента и представителя мобильного оператора.

С 1 сентября 2025 года точки продаж сим-карт должны быть оборудованы видеокамерами, чтобы снимать тех, кто заключает договор с мобильным оператором.

Записи будут храниться не менее 30 дней. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на документы правительства.

Кабмин установил новые требования к оказанию услуг телефонной связи. В них перечислено то, каким должно быть помещение и чем оборудовано место для заключения договоров.

Получить сим-карту можно при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Место заключения договоров должно быть обеспечено средствами видеофиксации, чтобы видеть действия представителя оператора связи и клиента.

Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.