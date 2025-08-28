Размер премии ограничивается только финансовыми возможностями работодателя

До 1 сентября 2025 нужно прописать в локальных нормативных актах работодателя виды премий, их периодичность, назначение и показатели, которых нужно достичь.

С 1 сентября 2025 меняются правила начисления, выплаты премий и депремирования. Изменения внесены в ст. 135 ТК. В связи с этим работодателям нужно обновить локальные акты, регламентирующие вопросы премирования.

Нужно указать виды премий, их периодичность, назначение и конкретные показатели, которых должен достичь отдел или работник. Также следует установить, кто и как оценивает работу и принимает окончательное решение о премировании, — рассказала руководитель практики «Кадровый комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.

Условия выплаты премий могут быть такими:

выполнение показателей (план продаж, объем инвестиций, количество заключенных контрактов, число заказов и т. д.);

соблюдение трудовой дисциплины и положений ЛНА работодателя;

нет претензий со стороны клиентов к работе работника;

нет оснований для уменьшения премии;

другие условия.

«Размер премии ограничивается лишь финансовыми возможностями работодателя. Он может быть фиксированный, рассчитываться по определенной формуле или определяться оценками успешности выполнения работы», — пояснила Ибрагимова.

Снизить премию за проступок могут за тот период, когда было допущено нарушение. Но размер месячной зарплаты работника не может снизиться больше чем на 20%.

Выплата премии – это право работодателя, а не обязанность, напоминает эксперт. Работник имеет на нее право при достижении определенных показателей и выполнении определенных условий. И это нужно отразить в локальных нормативных актах.

