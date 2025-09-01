С 1 сентября2025 года школьные чаты переведут в мессенджер MAX

Москва и некоторые регионы начали переводить родительские и школьные чаты в мессенджер MAX. В него интегрировали платформу для общения «Сферум».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 1 сентября 2025 года все школьные и родительские чаты переведут в мессенджер MAX.

Это стало возможно благодаря интеграции платформы «Сферум» в мессенджер. «Сферум» используют для общения между учителями, родителями и учениками. В MAX будут доступны сервисы «Сферума», такие как «Пушкинская карта», «Награды» и «Переменка».

«На мой взгляд, насильно этот переход (в мессенджер Max) осуществлять, но мы видим, что абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные», — говорил ранее министр просвещения Сергей Кравцов.

Родительские и школьные чаты в MAX также переведут Татарстан, Марий Эл, Ленинградская область.

Недавно мы писали, что первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что из мессенджеров в России останутся только MAX и Telegram.