Егоров: системы автоматического контроля отчетности и уплаты налогов создали бизнес-среду, в которой можно работать в условиях честной конкуренции

1 сентября 2025 года глава ФНС рассказал, как менялись подходы к налоговому контролю в последние годы и какие технологии сейчас применяет служба.

Руководитель ФНС Даниил Егоров выступил перед студентами факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ.

Он рассказал, что несколько лет назад в работе налоговых органов упор делали на контрольную работу. Но сейчас подходы изменились.

По словам Егорова, оказалось, что создание систем, которые автоматически контролируют отчетность и уплату налогов, позволяет создать более прозрачную, понятную бизнес-среду, в которой можно работать в условиях честной конкуренции.

Благодаря этому стало меньше налоговых проверок, снизилось административное давление, а поступления налогов в бюджет выросли.

Так, АСК НДС в оперативном режиме отслеживает цепочки формирования добавленной стоимости и рассылает соответствующие уведомления, если видит расхождения. Как итог, разрыв снизился с 8% в 2016 году до 0,54% сейчас.

«Другой проект – это онлайн-кассы. Раньше предприниматель должен был принести каждую кассу в налоговую, опечатать ее и потом уже работать. Сейчас регистрация ККТ происходит полностью удаленно. Кроме того, возможности современной кассы позволяют бизнесмену контролировать, как работает его магазин, кафе или салон красоты, из любой точки мира», — рассказал Егоров.

Также он напомнил, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут, после чего человек уже может легально оказывать услуги или продавать свои товары.