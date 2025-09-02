ФНС: не верьте продавцам, которые не выдают чек из-за проблем с интернетом

Кассовые аппараты могут сформировать бумажный чек даже при отсутствии интернета, информация о продаже уйдет в налоговую позже, как только сеть появится.

Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает предпринимателей пробивать чек при расчете. Однако покупатели могут услышать, что им не выдадут чек из-за того, что нет связи. Например, «Интернет не работает, касса не пробивает, давайте без чека».

УФНС по Приморскому краю напоминает, что кассовая техника все равно должна сформировать чек, даже если нет интернета. Бумажный чек все равно можно напечатать без задержек, а информация о такой покупке сохранится и уйдет в налоговую, как только связь появится.

«Формально — сбой связи, фактически — попытка обойти закон. Но здесь важно помнить: за такие "уловки" предусмотрены штрафы, а доверие покупателей вернуть куда сложнее, чем оплатить интернет-тариф», — сказано на сайте ФНС.

За последний месяц налоговики выдали шесть предостережений тем предпринимателям, которые под предлогом проблем с интернетом не выдавали чеки. Инспекторы проверили 40 представителей торговых точек в отдаленных туристических зонах отдыха и на пляжах. Продавцов проинформировали, что нельзя отказывать в выдаче чеков по причине нестабильной работы интернета.