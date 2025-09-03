Разные участники рынка ценных бумаг по-разному учитывают убытки по операциям с необращающимися бумагами

В общем случае убытки учитывают в базе по операциям вне рамок инвестиционного товарищества, а профучастники рынка ценных бумаг – при расчете общей налоговой базы.

Минфин разъяснил, как учитывать убытки от операций с необращающимися на организованном рынке ценными бумагами (ПФИ), полученными в рамках договора инвестиционного товарищества.

В письме от 24.07.2025 № 03-03-06/2/71653 ведомство указало, что прибыль (убыток) инвесттоварищества определяется раздельно по таким операциям:

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на оргрынке ценных бумаг;

прочим операциям.

Убыток участника договора инвесттоварищества от участия в таком товариществе по операциям, указанным в п. 4 ст. 278.2 НК, учитывается в составе внереализационных расходов при определении налоговой базы по указанным операциям участника вне рамок инвестиционного товарищества (п. 9 ст. 278.2 НК).

А перенос на будущее убытков от операций в рамках инвестиционного товарищества возможен с учетом положений п. 4 ст. 278.2 НК – раздельно по операциям.

Также п. 26 ст. 280 НК определяет, что профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, биржи, управляющие компании и клиринговые организации, определяя налоговую базу по операциям с ценными бумагами, уменьшают общую налоговую базу на сумму убытков, полученных по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными фининструментами.

Таким образом, убыток от операций с необращающимися на оргрынке ценными бумагами и не обращающимися на нем производными фининструментами в рамках договора инвестиционного товарищества учитывается плательщиками в составе внереализационных расходов при определении налоговой базы по таким операциям вне рамок инвестиционного товарищества.

А профучастники рынка ценных бумаг убыток, полученный в целом по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами, учитывают при расчете общей налоговой базы.

