🙍 Зарплатные ожидания у женщин ниже, чем у мужчин. Даже у женщин-руководителей

В 2025 году гендерный разрыв в зарплатных ожиданиях сохраняется. А медианные ожидания по зарплате у женщин остаются ниже мужских как по рынку в целом, так и среди руководителей.

В среднем по рынку женщины сегодня рассчитывают на зарплату в 58,3 тыс. рублей, тогда как мужчины – на 86,8 тыс.: разрыв более 30%. Для сравнения: в 2023 году медианные ожидания женщин находились на уровне 48 тыс. рублей, у мужчин – 68 тыс., и разрыв был почти такой же – порядка 29%.

Среди руководителей гендерные различия в зарплатных запросах выражены не так сильно. В 2025 году женщины-управленцы указывают медианные ожидания на уровне 120,2 тыс. рублей, мужчины – 157,3 тыс.: разрыв достигает 24%. Два года назад разница была чуть меньше: женщины ожидали 92 тыс. рублей, мужчины – 117 тыс. (разница в 21%).

Это результаты исследования hh.ru, они в распоряжении «Клерка».

«За последние два года рынок труда стал более сбалансированным: женщины не только закрепились в привычных для себя сферах, но и усилили свои позиции в профессиях, где раньше были не так заметны. Тем не менее, гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему является вызовом», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В 2023 году доля резюме от женщин, претендующих на руководящие должности, в целом превышала 50% в девяти профессиональных областях: это управление персоналом, розничная торговля, наука и образование, медицина и фармацевтика, финансы и бухгалтерия, искусство и массмедиа, административный персонал, маркетинг и реклама, а также страхование.

К 2025 году таких сфер увеличилось до 11: добавились юриспруденция, индустрия спорта, фитнеса и красоты.

Но в 2025 году по-прежнему есть отрасли, где женское присутствие минимально: добыча сырья (27%), транспорт и логистика (27%), производство (21%), строительство (23%) и автобизнес (3%).

В целом, женщины имеют одинаковый стаж с мужчинами, но он заметно различается на руководящих позициях: в 2025 году женщины демонстрируют 13,9 лет опыта против 15,8 лет у мужчин.

С точки зрения опыта женщины ближе всего к мужским показателям в транспорте и логистике, сфере HoReCa (гостеприимство) и строительстве и недвижимости. Наибольший разрыв — в добычи сырья, ИТ и на производстве.

Растет вовлеченность женщин в дополнительное образование: оно есть у каждой пятой женщины на рынке труда. Кроме того, женщины немного опережают мужчин по знанию иностранных языков – в среднем 1,3 языка у первых против 1,2 у вторых.