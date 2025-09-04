До 15 ноября 2025 нужно подать в СФР заявление на компенсацию затрат по охране труда

Нужно выполнять хотя бы одно предупредительное мероприятие и подтвердить расходы.

СФР компенсирует затраты на предупредительные меры по охране труда. Это касается тех мероприятий, которые были согласованы с Соцфондом до 1 августа.

Если фонд согласовал план финансового обеспечения, нужно провести запланированные мероприятия и обратиться в СФР за компенсацией.

Заявление нужно подать до 15 ноября текущего года, отметил фонд. К моменту отправки заявления надо выполнить не менее одного мероприятия.

Вместе с заявлением о возмещении отправляют документы, подтверждающие расходы.

«Если страхователь будет оплачивать часть мероприятий после подачи заявления, то он сможет предоставить документы по данным мероприятиям позже, но не позднее 15 декабря», — уточнил СФР.

Расходы возместят в течение 15 рабочих дней со дня получения документов.

При этом фонд проверит целевое использование средств, и если найдут нарушения или недостоверную информацию в документах – могут отказать в возмещении расходов.

Любой страхователь может возместить часть затрат на мероприятия по улучшению условий, охрану труда, сокращение профзаболеваний и санатоно-курортное лечение определенных категорий работников путем компенсации, добавил СФР.