⚡️ Итоги дня: новая схема мошенничества с подарочными курсами, «лабубу» и «договорнячок» вошли в топ слов года, в Австралии хотят установить налог на свободные спальни

За неделю в России снизились цены на морковь, картофель и капусту. Годовая инфляция в России снизилась с 8,43% до 8,28% за неделю с 26 августа по 1 сентября 2025 года. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в указанный период составил 99,92%.

Посещаемость крупных ТЦ выросла перед 1 сентября на 5%. В крупноформатных торговых центрах Москвы на неделе 25-31 августа она выросла на 5% год к году.

Спрос на зимние путешествия в Китай у россиян вырос в пять раз. Зарубежные направления сформировали 68% продаж авиабилетов на зимний сезон (с декабря 2025 по февраль 2026 года).

В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами. Злоумышленники выдают себя за авторов популярных каналов и рассылают подписчикам «эксклюзивные предложения» с файлами, содержащими вредоносные программы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил ограничить использование пластика в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории (протяженность зоны составляет 40 км). Одноразовая посуда, особенно в общепите, наносит значительный вред окружающей среде.

Существительные «лабубу», «патриотизм», «сигма», «Победа», «тревожность» и «договорнячок» вошли в топ-40 проекта «Слово года». В области «Всенародное слово» претендентами на победу стали существительные «вера», «договорнячок», «кринж», «любовь, «мир», «надежда», «ожидание, «перемены», «победа» и «тревожность».

В России появится цифровая платформа закупок для учебных заведений. Ее создадут Объединенная компания Wildberries & Russ и группа компаний «Просвещение». Это оптимизирует взаимодействие участников: продавца и покупателя, исключая посредников.

Wildberries & Russ построит на Сахалине логистический центр в статусе резидента ТОР.

Zara и Uniqlo подали заявку на регистрацию товарного знака в России.

В Москве создадут экосистему развития мобильных игр. Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и российский магазин приложений RuStore заключили стратегическое соглашение, предполагающее создание экосистемы мобильных игр на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации.

Ненецкий автономный округ стал лидером по уровню заболеваемости психическими расстройствами в 2024 году: 703 человека на 100 тысяч населения. Далее следует Карелия (556 на 100 тысяч), Мордовия (554 на 100 тысяч) и Ямало-ненецкий автономный округ (551 на 100 тысяч).

В правительстве Австралии предложили ввести налог на свободные спальни в размере 0,25% от оценочной стоимости дома за каждое пустое помещение. Власти заявили, что нововведение необходимо для борьбы с жилищным кризисом и должно побудить австралийцев к «уплотнению» и оптимизации своего жилья.

Google добавила в Android возможность подключить две пары наушников к одному смартфону. Для масштабирования аудиотрансляции на большее количество участников пользователь может сгенерировать QR-код, по которому другие люди смогут подключиться к приватной трансляции.

Искусственный интеллект Google Gemini предложил пользователю нанять «нормального специалиста» и оплатить его услуги после череды своих ошибок.