Ученым и айтишникам могут компенсировать расходы на VPN

Депутаты боятся, что без доступа к профресурсам замедлятся темпы инновационного развития.

Руководителю Минцифры Максуту Шадаеву отправили предложение о компенсации расходов на профессиональные сервисы VPN научным организациям и IT-компаниям. Авторы письма – вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди».

«Считаем необходимым разработать порядок компенсации расходов для подтвержденных категорий получателей — сотрудников аккредитованных IT-компаний, научных организаций и резидентов технопарков — на использование профессиональных VPN-сервисов», — говорится в обращении.

Депутаты отметили, что сервисы VPN стали необходимым рабочим инструментом для доступа к зарубежным информационным ресурсам.

«Отсутствие у ученых и технологических предпринимателей легального, безопасного и доступного инструмента для доступа к профессиональным ресурсам напрямую тормозит темпы инновационного развития и создает риски для выполнения поставленных отраслевых задач», — сказано в документе.

Речь идет не о массовой льготе, а о точечном обеспечении профессионалов инструментом, стоимость которого несоизмеримо мала по сравнению с потерями от технологического отставания, подчеркнули депутаты.

Минцифры просят оценить целесообразность создания такого механизма и поручить профильным департаментам проработать этот вопрос вместе с Минобразования и Минфином.

