🥳 Как отмечают День финансиста в России-2025

Сегодня, 8 сентября, в России отмечают День финансиста. Рассказываем, где берет начало праздник, кого можно поздравить и что подарить.

День финансиста учрежден Указом Президента от 19.08.2011 года № 1101 и празднуется 8 сентября. Эта дата совпадает с днем основания Министерства финансов Российской Империи, которое состоялось 8 сентября 1802 года. В этот день поздравляют финансистов, финансовых аналитиков, аудиторов, финансовых риск-менеджеров, специалистов по инвестициям и финдиректоров.

Обычно в государственных и частных организациях, связанных с финансами, проводятся торжественные собрания, конференции и семинары. Руководители поздравляют сотрудников с профессиональным праздником, отмечают их заслуги и достижения. Именно в этот день устраивают корпоративы, тимбилдинг с участием финансовых работников, и конечно же, это самый подходящий день для премий и материальных поощрений.

Если в вашей организации есть такие сотрудники — обязательно поздравьте их… А что насчет бухгалтеров?

Один из важнейших навыков финансиста — планирование, которое строится на данных управленческого учета. Многие бухгалтеры и так владеют этим инструментом, но высокие зарплаты финансистов и поздравления проходят мимо…

Управленческий учет в компаниях ведется в основном вручную. Таблицы множатся, правки не кончаются, одно и то же приходится делать по два раза — в 1С, потом в Excel, потом снова проверять. Повысьте профессиональный уровень, автоматизируйте управленческий учет, чтобы освободить время, которое можно было бы потратить на аналитику, развитие навыков или хотя бы на семью и отдых.

Как ускорить работу и не потерять в деньгах

Современные подходы и инструменты помогают снять рутину: автоматические шаблоны П&Л, ДДС и баланса, проверка ключевых показателей, построение отчётов в Excel и Google.

Курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» показывает, как внедрять такие практики, чтобы бухгалтер стал аналитиком, а не оператором цифр.

Получите новые знания, докажите работодателю, что можете оказывать разностороннюю помощь бизнесу — составлять подробный отчет о работе компании, давать рекомендации по стратегии и формированию бюджета.

Мы обновили курсы по управленческому учету и добавили новые уроки и рабочую таблицу по формированию основных форм управленческого учета: управленческого баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 8 900 рублей вместо 27 000 рублей. осталось 4 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.