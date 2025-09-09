🎼 Больше 37% сотрудников считают, что для избавления от стресса на работе нужна музыка

Больше 42% клерков каждый день сталкиваются со стрессом на работе. Чтобы сотрудники могли снять напряжение, в офисе должна быть фоновая музыка и красивый вид из окна.

Свыше 42% офисных работников испытывают ежедневный стресс, причем из них 20,4% — по несколько раз в день. Нервное напряжение несколько раз в неделю чувствуют 14,4%, а 43,5% испытывают дискомфорт реже. Об этом сказано в исследовании девелоперской компании Tekta Group и платформы «Яндекс Взгляд». Результаты есть в распоряжении «Клерка».

Сотрудники считают, что снять стресс помогает грамотная обстановка в офисе. 40,3% уверены, что испытывали бы меньше напряжения, если бы могли работать за ноутбуком из любой точки офиса, а также свободно перемещаться в течение дня.

32% сотрудников было бы спокойно в отдельном кабинете, 20% при рассадке с коллегами по 5-7 человек в помещении. Оупэн-спэйс предпочитают только 17% работников.

В качестве средств для снижения стресса респонденты выделили фоновую расслабляющую музыку. За такое решение проголосовали 37,5% респондентов.

Около 28% офисных сотрудников отметили важность красивого вида из окна, а 26,4% хотели бы отвлекаться от рабочих задач, наблюдая за рыбками в аквариуме. Около 20% участников опроса признались, что снять психологическое напряжение им помогло бы озеленение в офисе.