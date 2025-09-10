За инвестиции в детский спорт бизнесу обещают налоговые вычеты

Государство планирует предоставить компаниям вычеты из налога на прибыль в размере до 100% от вложенных инвестиций развитие детского спорта.

Компании, которые будут передавать средства и имущество спортивным кружкам и секциям, смогут получить вычет из налога на прибыль. Так власти собираются частично решить проблему с нехваткой средств на развитие детского спорта.

Предприятия смогут уменьшить сумму налога в размере до 100% от вложенных денег в детский спорт. Этот законопроект уже поддержало Правительство, а также Минэкономразвития, Минспорта и Минпросвещения, пишут «Известия».

«Это однозначно поможет привлечь дополнительные финансы в спортивную сферу. Без инвесторов, к сожалению, будет сложнее решить такую задачу, которую нам ставит Президент к 2030 году, чтобы 70% жителей страны занимались спортом», — сказал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

Сейчас дефицит бюджета достиг 4,95 трлн рублей, финансирование спорта, особенно детского и юношеского, сильно затруднено. У команд не хватает спонсоров, которые могли бы привести школы в хорошее состояние. Если в 2022 году на физическую культуру и спорт из бюджета выделяли почти 90 млрд рублей, то в 2025 году — 69 млрд.

Подобные налоговые вычеты будут полезны не только детскому спорту, но и самим предпринимателям, которые с 2025 года платят налог на прибыль по ставке 25%, а не 20%, как раньше. За счет вычета они смогут уменьшить нагрузку. По этой статье доходов бюджет получил 2,3 трлн рублей за восемь месяцев 2025.