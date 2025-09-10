Налоговый адвокат: судьи отвыкают рассматривать налоговые споры, поэтому не всегда получится обжаловать результаты налоговых проверок

Стало меньше судей, которые могут рассматривать дела о налоговых нарушениях. За 2024 год число дел по налоговым спорам сократилось на 33,6%.

Еще 15-20 лет назад налоговые составы в арбитражных судах были самыми многочисленными по количеству судей. Сейчас количество судей намного меньше, и зачастую среди них нет специалистов по налоговым нарушениям.

Это говорит, что с одной стороны, если дел немного, то объективно не так много хорошей судебной практики для налогоплательщиков. С другой, судьи тоже отвыкают рассматривать налоговые споры. В том числе и дела, которые касаются обжалования результатов выездных или камеральных налоговых проверок, решений о наложении ареста или о взысканиях.

За 2024 год на 33,6% сократилось число дел по налоговым спорам. Это говорит о нежелании налогоплательщиков судиться, поскольку практика складывается не в их сторону.

Чтобы не доводить дело до суда, а заранее быть готовым к проверкам, читайте конспект вебинара об особенностях налогового контроля в 2025 году. Мы рассмотрели специфику выездных и камеральных налоговых проверок, предпроверочного контроля.

Автор конспекта — Екатерина Болдинова, LLM, налоговый адвокат, партнер налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, член Палаты налоговых консультантов, автор telegram-канала Deneg.net.