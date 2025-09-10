При покупке жилья у родственников имущественный налоговый вычет не дадут

Если сделка по покупке недвижимости совершается между взаимозависимыми лицами — налоговый вычет не положен.

Налоговики разъяснили правила получения имущественного налогового вычета при покупке жилья у родственников.

По общему правилу физлица могут вернуть часть суммы, уплаченной при покупке жилья.

«Льгота предоставляется в размере фактически произведенных расходов. Максимальный размер налогового вычета в 2025 году составляет 260 тыс. рублей. Кроме того, для граждан, приобретающих жилье в кредит, предусмотрена дополнительная мера поддержки. С процентов, уплаченных по ипотеке, можно максимум вернуть 390 тыс. рублей», — напомнило региональное УФНС.

Но если сделка по покупке недвижимости совершается между взаимозависимыми физическими лицами, то имущественный налоговый вычет не предоставляется. Взаимозависимые лица определяются в соответствии со ст. 105.1 НК. К ним относятся супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун и подопечный (подп. 11 п. 2 ст. 105.1 НК).

Для получения имущественного вычета нужно купить жилье за счет собственных средств (без участия работодателя и привлечения бюджетных средств), и расходы на приобретение нужно подтвердить документами.

