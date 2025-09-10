Роструд: сотрудника не могут уволить за отказ пройти проверку на полиграфе

Работодатели могут проверять сотрудников на полиграфе, но не могут их увольнять, если нет законных оснований. Отказ пройти тестирование к таковым причинам не относится.

На сайте Онлайнинспекция.рф сотрудник пожаловался, что работодатель-сельхозпроизводитель каждый год заставляет сотрудников проходить проверку на полиграфе. Если они отказываются от такого исследования, то их просят уволиться. В случае несогласия с этим работодатели «подставляют сотрудника и делают все возможное, чтобы уволить».

Представитель Роструда ответил, что сейчас применение полиграфа не регламентируется законодательством. Однако для работодателей нет запрета проводить такие проверки кандидатов и действующих сотрудников, чтобы определить лояльность работника и его профессиональные деловые качества.

«Отказ от проверки на полиграфе не может повлечь для работника никаких последствий, в том числе увольнения», — сказано в ответе.

Также специалист Роструда предупредил, что работодатель не имеет права уволить сотрудника без объяснения причин и наличия законных оснований. Если трудовые права будут нарушены, то за защитой нужно обратиться в территориальный орган Роструда, комиссию по трудовым спорам, прокуратуру и суд.