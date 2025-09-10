❌ Майнеры не могут применять УСН и АУСН, ЕСХН, патент и НПД

Операции с цифровой валютой облагаются НДФЛ и налогом на прибыль организаций.

Налоговая напомнила, как облагается налогами майнинг цифровой валюты.

Цифровая валюта признается имуществом. Доходы от майнинга облагаются налогами в рамках ОСНО. С таких доходов платят НДФЛ (физлица и ИП) и налог на прибыль организаций (юрлица).

Юрлица и ИП могут заниматься майнингом с момента их включения в реестры:

майнеров;

майнинговой инфраструктуры;

о полученной валюте;

об адресе-идентификаторе (криптокошелька).

«Налогоплательщики, осуществляющие майнинг цифровой валюты, не вправе применять упрощенную систему налогообложения (УСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), автоУСН, специальный налоговый режим для самозанятых (НПД) и патентную систему налогообложения (ПСН)», — предупреждает УФНС.

Для расчета налога на прибыль организаций доход от майнинга признается внереализационным доходом. Расходы учитываются как косвенные независимо от их состава.

Для расчета налога используется рыночная котировка цифровой валюты. Налог на прибыль при майнинге рассчитывают в два этапа:

Сначала на дату, когда у организации появляется право распоряжаться цифровой валютой. Затем при продаже крипты как доход (выручку), уменьшенный на стоимость и затраты на реализацию.

При продаже цифровой валюты по общему правилу доход (выручка) определяется исходя из фактической цены реализации цифровой валюты, но не ниже ее рыночной котировки, уменьшенной на 20%.

