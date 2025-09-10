Налоговики рассказали об отличиях в работе самозанятых как физлиц и как ИП: таблица
Сотрудник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов УФНС по Хабаровскому краю Светлана Кравец напомнила, что самозанятые могут не регистрироваться в качестве ИП, кроме отдельных видов деятельности, для которых статус ИП обязателен.
При заключении договора с физлицом-плательщиком НПД нужно учитывать такие моменты:
отслеживать, применяется ли НПД при выплатах в адрес самозанятого;
не утратил ли самозанятый право на применение НПД;
получить от самозанятого чек;
при заключении договора удостовериться, чтобы заказчиками не были работодатели самозанятых или их бывшие работодатели (менее двух лет назад).
Светлана Кравец добавила, что самозанятые не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам.
Но для выполнения разовой работы можно привлечь помощников по гражданско-правовым договорам.
Это влечет дополнительные обязанности – в зависимости от того, есть ли у самозанятого статус ИП.
Кто привлек для разовой работы подрядчика-физлицо
Статус налогового агента
Обязанности
Самозанятый – физлицо
Самозанятый не становится налоговым агентом
Подрядчик обязан:
Самозанятый – ИП
Самозанятый ИП является налоговым агентом
ИП должен:
Начать дискуссию