Налоговики рассказали об отличиях в работе самозанятых как физлиц и как ИП: таблица

Самозанятые могут привлекать для разовых работ физлиц по договорам ГПХ. В этом случае у последних (подрядчиков) и самозанятых будут разные обязанности.

Сотрудник отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов УФНС по Хабаровскому краю Светлана Кравец напомнила, что самозанятые могут не регистрироваться в качестве ИП, кроме отдельных видов деятельности, для которых статус ИП обязателен.

При заключении договора с физлицом-плательщиком НПД нужно учитывать такие моменты:

отслеживать, применяется ли НПД при выплатах в адрес самозанятого;

не утратил ли самозанятый право на применение НПД;

получить от самозанятого чек;

при заключении договора удостовериться, чтобы заказчиками не были работодатели самозанятых или их бывшие работодатели (менее двух лет назад).

Светлана Кравец добавила, что самозанятые не могут нанимать сотрудников по трудовым договорам.

Но для выполнения разовой работы можно привлечь помощников по гражданско-правовым договорам.

Это влечет дополнительные обязанности – в зависимости от того, есть ли у самозанятого статус ИП.