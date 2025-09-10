Как отправлять электронные акты и товарные накладные в 2026 году? Эксперт Контур.Диадока разъяснил

Все клиенты Контур.Диадока успеют перестроить свои привычные процессы и легко перейдут на новый порядок работы. Всех пользователей сервиса проинформируют об изменениях в индивидуальном порядке.

С 1 января 2026 года перестанут действовать приказы ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551 и № ММВ-7-10/552, в которых утвержден формат для электронных актов выполненных работ и товарных накладных (ТОРГ-12).

Согласно новым правилам, в следующем году пользователи смогут оформлять товарные накладные (ТОРГ-12) и электронные акты выполненных работ по формату ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ — это уже привычный нам УПД, но с функцией передаточного документа, или в неформализованном виде.

Этот формат позволяет оформить любой первичный учетный документ. С его помощью пользователи Диадока перевели в электронный вид акты МХ-1, МХ-3, КС-2, КС-3 и даже внутренние документы — товарную накладную на перемещение ТОРГ-13.

«Как оператор ЭДО мы намерены информировать об изменениях всех пользователей сервиса. Для этого мы планируем индивидуально связаться с каждым клиентом, кто работает с документами в этом формате, и сообщить об изменениях. Также в планах обширная информационная кампания. Будем использовать медиа Диадока, чтобы все организации успели перестроить привычные процессы и с 1 января перейти на работу в соответствии с текущим законодательством», — сказал руководитель проектной группы ЭДО в Контуре Роман Акимов.

В январе 2026 операторы ЭДО отключат возможность передавать электронные акты и ТОРГ-12 по старым форматам — таково требование ФНС.

Также мы писали, что ФНС разъяснила, как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году.