❗ ФНС разъяснила, как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году
С 1 января 2026 года ФНС запретит обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ через операторов электронного документооборота. Об этом сказано в приказе ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.
Создавать акты и накладные в электронной форме можно с использованием формата универсального передаточного документа (УПД). Он многофункциональный и объединяет первичный учетный документ и счет-фактуру.
«Допустимо использовать УПД как для одновременного формирования товарной накладной и акта оказанных услуг, выполненных работ, вместе со счетом-фактурой, так и раздельно», — сказано на сайте ФНС.
У предпринимателей после 1 января 2026 года останется возможность создавать первичные учетные документы в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге.
Изменения не затронут бумажные формы товарной накладной и акта оказанных услуг. Например, если сейчас компания обменивается бумажными актами и электронными счетами-фактурами, то можно работать так же и в 2026 году.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Каждый получил практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса, полезные призы, подарки и сертификат участника. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите!
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию