❗ ФНС разъяснила, как обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ в 2026 году

Бизнес больше не сможет обмениваться товарными накладными через операторов электронного документооборота. Однако если компания сейчас обменивается бумажными актами и электронными счетами-фактурами, то она сможет продолжать это делать и в дальнейшем.

С 1 января 2026 года ФНС запретит обмениваться товарными накладными и актами выполненных работ через операторов электронного документооборота. Об этом сказано в приказе ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@.

Создавать акты и накладные в электронной форме можно с использованием формата универсального передаточного документа (УПД). Он многофункциональный и объединяет первичный учетный документ и счет-фактуру.

«Допустимо использовать УПД как для одновременного формирования товарной накладной и акта оказанных услуг, выполненных работ, вместе со счетом-фактурой, так и раздельно», — сказано на сайте ФНС.

У предпринимателей после 1 января 2026 года останется возможность создавать первичные учетные документы в виде неформализованных электронных документов, а также на бумаге.

Изменения не затронут бумажные формы товарной накладной и акта оказанных услуг. Например, если сейчас компания обменивается бумажными актами и электронными счетами-фактурами, то можно работать так же и в 2026 году.