Минтруд: работодатель может запросить и бумажную, и электронную трудовую книжку

Если сотрудник не писал заявление о выборе формата трудовой книжки, то работодатель должен заполнять и бумажный, и электронный документ.

Электронная трудовая книжка хранится в Социальном фонде. В ней отражается информация о личных данных сотрудника (ФИО, СНИЛС, дата рождения), о работодателе, должности, профессии или виде работы.

В документе фиксируется прием на работу, увольнение, приостановка и возобновление трудового договора, а также дата заявления о выборе формата трудовой книжки: бумажная или электронная.

Если сотрудник не писал такое заявление, то работодатель должен вести и бумажную трудовую книжку, и электронную. Тем, кто впервые начал работать после 1 января 2021 года, не оформляют бумажную трудовую.

«При приеме на работу работодатель может запросить электронную трудовую, бумажную книжку или оба документа (кроме тех, кто впервые устроился после 1 января 2021)», — пишет Минтруд в группе ВКонтакте.

Электронная трудовая книжка имеет ту же юридическую силу, что и бумажная. Получить сведения из электронной трудовой можно в СФР, на Госуслугах, в МФЦ или у работодателя.