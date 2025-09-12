❗ Минтруд: как считать двухнедельное выходное пособие по новым правилам с 1 сентября 2025

Новый порядок расчета среднего заработка не устанавливает новых правил расчета, а только уточняет формулировки.

В письме от 04.09.2025 № 14-1/ООГ-4011 Минтруд уточнил правила расчета выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.

Порядок расчета среднего заработка установлен ст. 139 ТК. Для всех случаев определения размера средней зарплаты установлен единый порядок расчета.

Новый порядок исчисления среднего заработка, вступивший в силу с 1 сентября 2025 года, не устанавливает новых правил расчета, а сохраняет действующий (предусмотренный постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922) подход с незначительными редакционными уточнениями формулировок, — подчеркивает Минтруд.

Закон не конкретизирует месяц, за который следует проводить расчет среднего месячного заработка. Следовательно, количество нерабочих праздничных дней в месяце, следующим за увольнением, не влияет на размер его выходного пособия.

Расчет средней зарплаты работника идет исходя из фактически начисленной ему зарплаты и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за ним сохраняется средняя заработная плата.

Календарный месяц – это период с 1-го по 30-е (31-е) число месяца включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число.

Согласно ч. 2 ст. 139 ТК, для расчета среднего заработка учитывают все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат.

Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце года. А в случае суммированного учета рабочего времени средний заработок определяют путем умножения среднего часового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце года.

Среднее количество рабочих часов, приходящихся на один месяц в году, рассчитывается путем деления на 12 количества рабочих часов в году по установленной для соответствующего работника продолжительности рабочего времени.

То есть при расчете среднего заработка для расчета выходного пособия среднее количество рабочих дней (часов), приходящихся на один месяц в году, рассчитывается делением рабочих дней (часов) в календарном году увольнения на 12.

Полученное в результате расчета среднее количество рабочих дней (часов), приходящихся на один месяц в году, округляется по правилам математического округления.

Средний месячный заработок за часть месяца (например, за 2 недели) рассчитывается пропорционально.

Научим рассчитывать зарплату, премии и отпускные на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Вы узнаете, как вести налоговый учет, составлять отчетность, вести учет мигрантов и оформлять согласия на сбор персданных с 1 сентября 2025 года.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей. Осталось 2 места по этой цене.

Старт обучения 15 сентября.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.