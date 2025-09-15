Ознакомить работника с порядком выплат нужно, но отправлять документы по электронике не обязательно

С ЛНА, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, работника нужно ознакомит под роспись.

На сайте Онлайнинспекции спросили – обязан ли работодатель выслать по просьбе работника ему на электронную почту правила внутреннего трудового распорядка и правила (регламенты) регулирующие порядок выплат.

«Не обязан, но он обязан был ознакомить работника с ними под роспись при приеме на работу, а также знакомить с принимаемыми актами в период трудовой деятельности», — ответил Роструд.

Это указано в ч. 2 ст. 22 ТК: работодатель обязан знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, другими ЛНА, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, и коллективным договором нужно до подписания трудового договора — ч. 3 ст. 68 ТК.

