Сотрудники с самыми низкими доходами получают в 7,5 раза меньше самых богатых россиян

Разрыв между самыми большими и маленькими зарплатами сократился в 7,5 раза. Это рекорд с 2000 года.

В 2025 году разрыв между самыми низкими и самыми высокими зарплатами сократился в 7,5 раза. Это рекордное значение с 2000 года. Однако в развитых странах разница между зарплатами обычно составляет 2-6 раз.

20% малооплачиваемых сотрудников в среднем получают 31 тыс. рублей, а 20% топовых специалистов — 233 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные FinExpertiza.

Основная причина сокращения разрыва — быстрый рост окладов у рабочих и массового персонала в сферах, где есть дефицит кадров. Также на это повлияло повышение МРОТ.

«Сокращение разрыва в зарплатах связано с тем, что в последние годы быстрее всего растут доходы низкооплачиваемых сотрудников. Дефицит "синих воротничков" заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, поднимая всю нижнюю часть распределения», — сказала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Сильнее всего разрыв в доходах заметен в сфере персональных услуг — в 11 раз. Сотрудники нижнего уровня получают 23 тыс. рублей, а дорогие специалисты — 260 тыс. Подобная ситуация есть и в сфере IT, где заработок соотносится как 44 тыс. против 494 тыс. рублей.

В финансовом секторе зарплаты различаются в 9,5 раза — 50 тыс. против 474 тыс. рублей. Меньше всего разница видна в сфере добычи полезных ископаемых (60 тыс. против 292 тыс.), в сельском хозяйстве (30 тыс. против 157 тыс.), а также в ЖКХ и обрабатывающих производствах.