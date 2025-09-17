Не каждая НКО на УСН может применять льготу по страховым взносам

НКО, которая не ведет деятельность из списка для пониженных страховых взносов, не может применять льготу.

В письме от 15.04.2025 № 03-15-06/37461 Минфин ответил, может ли применять пониженный тариф страховых взносов НКО на УСН, которая издает газеты в печатном виде (код ОКВЭД 58.13.1).

Ведомство напомнило, что для зарегистрированных некоммерческих организаций есть льгота по страховым взносам – единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%.

При этом должны соблюдаться условия:

НКО применяет УСН;

ведет деятельность в области социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального) — подп. 7 п. 1 ст. 427;

по итогам прошлого года 70% доходов нужно получить от видов деятельности, перечисленных в п. 7 ст. 427 НК.

Если НКО занимается другой деятельностью – льготу на по страховым взносам не применяют.

То есть, НКО, издающее печатные газеты, не может применять льготный тариф по взносам, установленный п. 2.2 ст. 427 НК.

