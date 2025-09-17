Минтруд уточнит признаки трудовых отношений в ТК

Сформировалась «серая зона» между заказчиками и самозанятыми исполнителями и в рамках платформенной экономики, считает Котяков.

Минтруд и ФНС проверили 170 предприятий на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84% случаев нашли нарушения, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. Он считает, что нужно скорректировать признаки трудовых отношений, чтобы снизить число злоупотреблений.

По его словам, ведомства сформировали критерии отношений между заказчиком и исполнителем, которые говорят о подмене трудовых отношений.

«Сегодня 84% из 170 работодателей действительно злоупотребляют режимом самозанятых и переводят свой персонал в этот режим, чтобы минимизировать свои налоговые отчисления. Мы сегодня заглянули в 15 статью ТК, там есть признаки трудовых отношений, и мы понимаем, что признаки трудовых отношений нам необходимо корректировать», — заявил Котяков.

Признаки трудовых отношений нужно менять с учетом проверок конкретных работодателей, отношений между заказчиками и исполнителями, в том числе и в рамках платформенной экономики, уточнил он. Ст. 15 ТК нужно сделать более емкой, чтобы закрыть «серую зону».

Над вариантами Минтруд будет работать с Минэкономразвития, добавил министр.