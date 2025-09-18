За 15 лет число компаний сократилось до минимума

В сентябре 2025 года в ЕГРЮЛ 3,2 млн компаний, это минимальное значение с 2010 года. Бизнес закрывается по инициативе ФНС, которая борется с однодневками, а также по собственным причинам. Например, из-за нехватки финансирования.

На 1 сентября 2025 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) почти 3,2 млн компаний. За год это число уменьшилось на 56 тыс. Количество организаций сократилось до минимальных значений с 2010 года.

Главной причиной снижения числа юрлиц стала борьба ФНС с дроблением бизнеса. Также на это повлияли: высокая стоимость кредитов и ужесточение фискального контроля. Налоговики зачистили «спящие» и неактивные организаций, пишут «Известия».

«С одной стороны, это повышение прозрачности бизнеса, укрупнение игроков, оптимизация производственных процессов. С другой, ослабление конкуренции, сокращение потребности предприятия в работниках, снижение качества услуг и мотивации к инновациям», — сказала доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

В 2024 году налоговая удалила из ЕГРЮЛ 100 тыс. компаний с недостоверными сведениями. В 2023 году их было 172 тыс., а в 2021 — 214 тыс. В этих случаях была не добровольная ликвидация, а принудительная, по инициативе ФНС. Так служба борется с фирмами-однодневками, которые зачастую создают для обналичивания денег или легализации преступных доходов.

Недавно мы писали, что в 2025 году «смертность» бизнеса превысила «рождаемость». Чаще всего закрываются строительные компании, торговые предприятия и те, кто занимается обрабатывающей промышленностью.