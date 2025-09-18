Законопроект о призыве в течение календарного года одобрил думский комитет

Проект о призыве на военную службу в течение всего года могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Комитет Госдумы по обороне порекомендовал принять в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года с 1 января по 31 декабря на основании указа президента.

Об этом сообщил глава комитета и автор инициативы Андрей Картаполов.

«Очень нужный законопроект, очень важный, идет навстречу призывникам», — заявил депутат.

Инициативу внесли в Госдуму 22 июля. Депутаты предлагают ввести новые правила, чтобы систематизировать работу военкоматов. Отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Законопроект могут рассмотреть уже на следующей неделе.

Подробнее о том, как вести воинский учет в организации, ставить и снимать сотрудников с учета, делать сверки с военкоматом и работать в личном кабинете электронного реестра воинского учета и повесток расскажем на онлайн-курсе «Воинский учет-2025: электронный реестр и новые требования для работодателей». После обучения вы получите сертификат на 40 ак. часов.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».