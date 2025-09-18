🚕 Норму о локализации просят не применять к личным машинам таксистов

Водителей, которые работают на своих авто, не смогут использовать локализованные машины для семейных нужд.

Требования о локализации такси не следует применять к водителям, которые используют в работе личные машины, считает председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Новая норма ограничивает возможности использовать тот же автомобиль для семейных нужд.

«Мы предлагаем для них отменить норму по локализации. Иначе они просто уйдут из отрасли», — считает Корнеев.

Закон о локализации такси подписал Президент РФ. Для включения в реестр автомобиль должен либо соответствовать уровню локализации для госзакупок, либо производиться по инвестконтракту, заключенному до 1 марта 2025 года. А с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси будет количество баллов локализации.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, но в Калининградской области и СФО новые требования будут действовать с 1 марта 2028 года, а на Дальнем Востоке – с 1 марта 2030 года.

Ранее мы писали, что около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года.