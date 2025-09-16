Около 200 тысяч водителей не смогут работать в такси с 1 марта 2026 года

Из-за закона о локализации автомобилей в такси самозанятые водители, которые выполняют заказы на собственных машинах, не смогут больше работать. Около 79% их авто не соответствуют требованиям.

С 1 марта 2026 года начнут действовать требования к локализации автомобилей в такси. Часть таксопарков, которая привлекает водителей на их собственных машинах, не сможет выполнить требования закона. Они будут вынуждены свернуть деятельность.

В результате с рынка такси могут уйти 200 тыс. водителей или около 20% от общего количества занятых в этой отрасли. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

На конец 2024 года в такси работает больше 700 тыс. автомобилей, которые принадлежат физлицам. Больше 70% из них используются для подработки. Причем около 79% машин не соответствуют требованиям закона о локализации.

Отток самозанятых водителей с рынка может произойти из-за того, что они не смогут приобрести новую машину, которая подойдет под закон. Стоимость автомобилей российского производства высокая, а программы льготного автокредитования и лизинга не всегда доступны самозанятым.

Недавно мы писали, что появился предварительный список машин, которым будет можно работать в такси с 1 марта 2026 года.