Аксаков: в одном банке у человека должно быть не больше пяти карт

Власти хотят найти баланс между интересами россиян и необходимостью борьбы со злоумышленниками, которые используют чужие карты.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что сейчас в России обсуждают разные подходы к тому, сколько банковских карт должно быть у человека. Важно найти баланс между интересами клиентов банков и необходимостью бороться с мошенниками.

Сейчас предлагают ввести ограничение в 10 или 20 банковских карт на одного клиента, но при этом в одном банке не должно быть больше пяти карт.

«Будем дискутировать, насколько это будет удобно тем гражданам, которые ничего не нарушают, но при этом используют больше карт для своей жизнедеятельности — прежде всего отдавая карты своим детям, членам семьи», — сказал Анатолий Аксаков.

Идея ограничения возникла не на пустом месте — это нужно, чтобы усложнить жизнь мошенникам и недобросовестным людям, которые используют множество оформленных карт «для воровства» и отмывания денег.

Во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством будет поправка, по которой россияне не смогут оформить на свое имя больше 10 банковских карт.