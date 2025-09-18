Как перейти с совмещения на совместительство

Если работник совмещает должности, нужно расторгнуть допсоглашение и заключить трудовой договор.

На сайте Онлайнинспекции спросили – как снять с сотрудника совмещение и оформить внутреннее совместительство?

Роструд напомнил, что такое совмещение и совместительство:

совмещение — это выполнение в течение рабочего дня дополнительной работы (ст. 151 ТК);

совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК).

Чтобы отменить совмещение, можно расторгнуть допсоглашение о поручении дополнительной работы или одна из сторон отправит другой письменное уведомление об отказе от выполнения такой работы не позднее, чем за три дня, пояснило ведомство.

Совместительство оформляют путем заключения трудового договора по совместительству, добавил Роструд.

Подробнее о том, как вести кадровый учет в организации, расскажем на онлайн-курсе «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С». Вы научитесь работать с несовершеннолетними, предоставлять отгулы, начислять премии и надбавки, вести учет мигрантов и правильно оформлять согласия на обработку персональных данных с 1 сентября 2025 года.

Цена сейчас: от 2 499 рублей (ежемесячный платеж). Курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Записаться

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».