Суд запретил повторную налоговую проверку

Арбитражный суд подтвердил: повторная выездная проверка ФНС за один и тот же период незаконна. Решение стало важным прецедентом, ограничивающим избыточный налоговый контроль и защищающим бизнес.

Арбитражные суды трёх инстанций признали незаконной повторную выездную налоговую проверку, назначенную ФНС России в отношении компании за уже проверенный период 2021 года.

Поводом для конфликта стало то, что вышестоящее Управление ФНС инициировало вторую проверку, ссылаясь на «контроль за действиями инспекции» и появление «новых признаков нарушений».

По итогам первой проверки налогоплательщик уже уплатил 35 млн руб. НДС, 6,4 млн руб. пени и 260 тыс. руб. штрафа. Тем не менее налоговики попытались провести дополнительное расследование.

Суды установили:

повторная проверка не имела правовых оснований, так как первую фактически проводили сотрудники самого Управления ФНС, а не инспекции;

предмета для контроля не существовало — нижестоящий орган исполнял лишь технические функции;

аргументы о «новых нарушениях» не подтвердились: повторные запросы документов совпадали с ранее предоставленными;

попытка представить «новые доказательства» уже на стадии апелляции и кассации признана недопустимой.

Ключевой вывод суда: повторная выездная проверка не может служить способом «доработки» предыдущей, если сама ФНС контролировала её проведение.

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24 июня 2025 г. № Ф09-1909/25 по делу № А07-18520/2024 закрепило важный принцип: бизнес должен быть защищён от избыточного налогового давления, а назначение проверок должно соответствовать критериям необходимости, обоснованности и законности.