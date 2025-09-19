IT-компании имеют право на льготу по налогу на прибыль: но есть важное условие

Минфин пояснил, кто считается лицом, входящим в одну группу лиц с IT-организацией, для налога на прибыль.

В письме от 22.07.2025 № 03-03-06/1/70903 Минфин разъяснил, считается ли компания входящей в одну группу лиц с IT-организацией, если в обеих компаниях участвует третье лицо.

Для права применения льгот по налогу на прибыль (п. 1.15 ст. 284 НК) лицом, входящим в одну группу лиц с компанией, признается лицо, которое прямо участвует в данной организации, либо в котором прямо участвует данная организация, либо в котором и в данной организации прямо участвует третье лицо и доля участия во всех случаях составляет более 50%.

Таким лицом не может быть иностранная организация, иностранный гражданин, лицо без гражданства (абз. 22 п. 1.15 ст. 284 НК).

То есть, в целях п. 1.15 ст. 284 НК важно, чтобы доля участия третьего лица и в такой организации, и в ИТ-организации составляла более 50%.

Если доля участия третьего лица в них составляет менее 50%, то такая организация не признается лицом, входящим в одну группу лиц с ИТ-организацией, для применения льгот по налогу на прибыль.

Доля участия лица в организации для целей налогообложения определяется в порядке, установленном ст. 105.2 НК, уточнил Минфин.

