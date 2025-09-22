НК не ограничивает период перерасчета стоимости выполненных работ и оказанных услуг для налогов

Корректировать базу по налогу на прибыль нужно за период, когда выполнялись работы, а не в текущем периоде.

Минфин разъяснил, как учитывать увеличение стоимости уже выполненных работ для НДС и налога на прибыль.

В письме от 21.07.2025 № 03-07-11/70802 ведомство указывает, что НК не ограничивает период, за который можно пересчитать стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) для расчета НДС и, соответственно, выставить корректировочные счета-фактуры.

То есть, исполнитель может в 2025 году выставить корректировочный счет-фактуру на изменение стоимости работ, выполненных в прошлые годы, если есть договор, подтверждающий согласие покупателя на перерасчет.

Заказчик может принять к вычету разницу между суммами НДС, рассчитанными до и после увеличения стоимости работ. Вычет применяют не позднее трех лет с момента составления корректировочного счета-фактуры, период выполнения работ значения не имеет.

Согласно п. 1 ст. 54 НК, при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок в налоговой базе за прошлые налоговые периоды перерасчет налоговой базы и суммы налога на прибыль проводят за период, в котором совершили ошибки, добавляет Минфин.

Так должны сделать корректировки и исполнитель (увеличить доходы), и заказчик (увеличить расходы).

Отразить расходы в 2025 году заказчик не может, даже если переплатили налог в предыдущие периоды.

Согласно определению КС РФ от 20 декабря 2018 г. N 3115-О, это приведет к искажению налоговых обязательств, так как с 2025 года увеличена ставка налога на прибыль, уточнило ведомство.

