ЦОК ОК МП 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Трудовые отношения

Принять по совместительству не работающего человека нельзя

Чтобы работать по совместительству должна быть основная работа.

Роструд разъяснил, можно ли принять на работу по совместительству человека, который официально нигде не трудоустроен и у него нет трудового стажа и трудовой книжки.

«Нельзя, поскольку работа по совместительству должна выполняться в свободное от основной работы время (то есть при наличии основной работы)», — пояснило ведомство.

Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК).

Работать по совместительству можно и месту основной работы, и у других работодателей. Число работодателей может быть любым: ч. 2 ст. 282 ТК.

Автор

Комментарии

4
Главная Тарифы