Принять по совместительству не работающего человека нельзя
Чтобы работать по совместительству должна быть основная работа.
Роструд разъяснил, можно ли принять на работу по совместительству человека, который официально нигде не трудоустроен и у него нет трудового стажа и трудовой книжки.
«Нельзя, поскольку работа по совместительству должна выполняться в свободное от основной работы время (то есть при наличии основной работы)», — пояснило ведомство.
Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК).
Работать по совместительству можно и месту основной работы, и у других работодателей. Число работодателей может быть любым: ч. 2 ст. 282 ТК.
Комментарии4
То есть, работодатель должен убедиться, что чел нигде не трудоустроен, не имеет стажа и трудовой книжки?
В смысле, не имеет стажа? А если имеет стаж?
а тут имеется ввиду "неработающий"? Или не работающий, а тогда какой?
а нефиг было бумажные трудовые отменять