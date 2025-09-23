Принять по совместительству не работающего человека нельзя

Чтобы работать по совместительству должна быть основная работа.

Роструд разъяснил, можно ли принять на работу по совместительству человека, который официально нигде не трудоустроен и у него нет трудового стажа и трудовой книжки.

«Нельзя, поскольку работа по совместительству должна выполняться в свободное от основной работы время (то есть при наличии основной работы)», — пояснило ведомство.

Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ч. 1 ст. 282 ТК).

Работать по совместительству можно и месту основной работы, и у других работодателей. Число работодателей может быть любым: ч. 2 ст. 282 ТК.